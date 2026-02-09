Il 14 febbraio riparte l' Asilo di sera

Il 14 febbraio a Genova riparte “Asilo di Sera”, il progetto di welfare sociale promosso da Stradanuova Teatro Centrale. La rassegna offre ai genovesi la possibilità di trascorrere le serate con spettacoli e iniziative dedicate, permettendo alle famiglie e ai cittadini di godersi il tempo libero in modo diverso. La riapertura segna l’inizio di una serie di appuntamenti che vogliono coinvolgere tutta la città.

Riparte il progetto di welfare: accoglienza per bambini dai 3 ai 10 anni mentre i genitori si concedono una serata fuori Dal 14 febbraio torna a Genova “Asilo di Sera: il tuo tempo libero, la loro serata speciale!”, il progetto di welfare sociale promosso da Stradanuova Teatro Centrale. Dopo il successo della fase sperimentale del 2025, l’iniziativa riprende grazie al sostegno di A.Se.F. Srl – Onoranze funebri del Comune di Genova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno. Asilo di Sera offre ai genitori la possibilità di vivere una serata fuori casa in serenità, affidando i bambini a un ambiente sicuro, accogliente e qualificato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Asilo di Sera

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service, l’iniziativa che permette di muoversi in città anche di sera senza spendere un euro.

È stato aggiudicato il nuovo cantiere dell’asilo nido di via Timavo nel rione di Bonacina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Asilo di Sera

Argomenti discussi: 100 NOTIZIE, TG H. 14:00 DEL 7 FEBBRAIO 2026. ex Ilva: riparte il processo per la terza volta, presentato il progetto Puglia Sky; A1 M e A1 F, le dirette tv girone di ritorno. Si riparte il 14 febbraio con Ekipe-Rapallo; Trofeo Gramignani 2025/2026: quattro tappe tra febbraio e marzo; Cantautori visti, ascoltati e raccontati: riparte Spiriti solitari.

A Genova torna l’asilo di sera, il progetto riparte il 14 febbraio: cos’è e come funzionaA Genova torna l’asilo di sera, il progetto riparte il 14 febbraio: cos’è e come funziona ... msn.com

Il 14 febbraio riparte l'Asilo di seraRiparte il progetto di welfare: accoglienza per bambini dai 3 ai 10 anni mentre i genitori si concedono una serata fuori ... genovatoday.it

Franco Maresco incontra l’Asilo: SIAMO ROVINATI - CINEMA TEATRO MARESCO Domenica 8 febbraio, ore 19, Ex Asilo Filangieri Proiezione del film “Gli uomini di questa città io non li conosco” (Italia 2015, 86’) di Franco Maresco A seguire Franco Maresco i facebook