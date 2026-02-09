Ignorato il divieto cittadini sul solarium danneggiato di piazzale Giglia

Diversi cittadini hanno ignorato le transenne e sono entrati nel solarium di piazzale Giglia, che era stato chiuso dopo le mareggiate causate dal ciclone Harry. La zona è stata danneggiata e ora si cerca di capire chi ha sfondato le barriere per entrare.

Le transenne che delimitavano la parte interdetta del solarium di piazzale Giglia, gravemente danneggiato dalle mareggiate delle scorse settimane quando sulla Sicilia si è abbattuto il ciclone Harry, sono state ignorate da diversi cittadini.Nonostante il divieto e il rischio di ulteriori.

