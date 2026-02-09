Ictus lo studio che cambia tutto | ?25% di rischio con la dieta giusta

Nei giorni scorsi uno studio ha riacceso l’attenzione sull’alimentazione e il rischio di ictus. La ricerca mostra che seguendo una dieta corretta si può ridurre il rischio del 25%. Mentre negli Stati Uniti si discutono nuove linee alimentari che rivalutano carne rossa, burro e latticini, gli esperti italiani ribadiscono un dato già noto: mangiare in modo equilibrato aiuta a proteggere la salute del cervello.

Mentre negli Stati Uniti prende piede una nuova piramide alimentare che rivaluta carni rosse, latticini interi, burro e persino sego animale, la ricerca scientifica torna a ricordare una verità ormai consolidata: l'alimentazione che protegge davvero la salute è un'altra. E non è una novità. Le indicazioni nutrizionali validate negli ultimi trent'anni restano solide e attuali, nonostante le derive promosse da movimenti come il cosiddetto "Make America Healthy Again". Al centro di queste raccomandazioni continua a esserci la dieta mediterranea, un modello alimentare basato su vegetali freschi, legumi, cereali integrali, consumo limitato di carne, soprattutto bianca, pesce, frutta secca, oli ricchi di grassi insaturi e latticini a basso contenuto di grassi.

