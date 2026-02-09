Questa mattina, due uomini sono morti in una valanga in Valtellina. Le notizie arrivano da Sondalo e Sondrio, dove la comunità si stringe intorno alle famiglie delle vittime. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma intanto si parla di uomini che amavano la montagna e rispettavano le regole. Il dolore si sente forte tra i residenti, che ricordano con affetto Alfio Muscetti e gli altri coinvolti.

ALBOSAGGIA (Sondrio) "Esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza per la tragica scomparsa di Alfio Muscetti". È il sindaco di Sondalo Ilaria Peraldini a piangere uno dei due morti di valanga sul Pizzo Meriggio. Poi il ricordo. "Alfio, nato e cresciuto a Sondalo, ha sempre mantenuto un legame autentico e costante con la comunità, distinguendosi per l’impegno nel volontariato e nel mondo associativo. Pur risiedendo a Tirano con moglie e figli, ha continuato a lavorare a Sondalo coltivando rapporti umani e professionali". E ancora. "Un dolore che lascia sgomenti e senza spiegazioni. Il municipio si stringe con affetto alla moglie, ai giovani figli e a tutta la famiglia, conosciuta e stimata a Sondalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I valtellinesi uccisi dalla valanga. Il cordoglio di Sondalo e Sondrio: "Amavano la montagna con rispetto"

Una valanga si è staccata nelle vicinanze di Ischgl, nel Tirolo austriaco, coinvolgendo l'area dell'impianto Pardatschgratbahn.

La valanga che si è staccata sulla parete nord del Pizzo Merigggio ha causato due vittime.

