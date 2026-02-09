I tifosi italiani riconoscono i nostri atleti? Il risultato è sorprendente

A Cortina, abbiamo incontrato una tifosa italiana per capire quanto conosce gli atleti azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le abbiamo posto alcune domande, chiedendole di riconoscere i nomi degli atleti italiani impegnati in diverse discipline. La risposta è stata sorprendente: molti non li riconoscono, dimostrando che l’interesse e la conoscenza del movimento olimpico tra i tifosi italiani non sono così alti come ci si aspetterebbe.

