I rigori fischiati o non visti stanno spoetizzando il calcio come le sceneggiate dei giocatori Damascelli

Il calcio di oggi si sta trasformando in uno spettacolo di polemiche e decisioni discutibili. I rigori fischiati o non visti sono diventati un problema che rovina il gioco, mentre le sceneggiate dei giocatori attirano l’attenzione più dei gol. Nell’ultimo weekend, l’Inter ha schiantato il Sassuolo 5-0, dimostrando tutta la forza della squadra. La Lazio ha fermato la Juventus sul pareggio 2-2 allo Stadium, e il Napoli ha vinto all’ultimo respiro 3-2 contro il Genoa, grazie a un

L'Inter ha travolto il Sassuolo 5-0, la Lazio è riuscita a fermare la Juventus allo Stadium 2-2, mentre il Napoli ha trionfato all'ultimo minuto 3-2 contro il Genoa con un calcio di rigore procurato da Vergara e trasformato successivamente da Hojlund. Tony Damascelli scrive su Il Giornale: La grande illusione è un meraviglioso film di Jean Renoir, è il titolo ideale di questo campionato e riguarda chi spera in un'eventuale distrazione dell'Inter. Niente da fare, inutile e pericoloso illudersi, l'Inter prosegue il suo campionato, spavalda in testa, mentre le altre fanno scorrere i grani del rosario, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio.

