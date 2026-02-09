I mangimi per gli animali conservati vicino agli escrementi | negozio fantasma scoperto ad Afragola

La polizia ha scoperto un negozio abusivo di mangimi per animali nel centro di Afragola. L’attività era nascosta e senza autorizzazioni, con un’area di mille metri quadrati sequestrata. I mangimi erano conservati vicino agli escrementi di topi e la zona si trovava a pochi passi dalle case. Gli agenti hanno trovato l’intera struttura abbandonata e piena di sporcizia. Ora si indaga su chi gestiva quel negozio senza regole.

Un'attività abusiva di vendita mangimi scoperta al centro di Afragola. Sequestrata area di mille metri quadrati, era piena di escrementi di topi e vicina alle case.

