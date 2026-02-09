In giro sui social, sempre più spesso si vedono foto di giovani militanti del Pd che si mobilitano per il No al referendum sulla separazione delle carriere. Sono ragazzi che fanno campagna, si ritrovano in piazza a promuovere le loro idee, senza troppi giri di parole. La tensione tra le parti si fa sentire e le piazze si riempiono di opinioni contrastanti.

In questi giorni mi capita sempre più spesso di ritrovarmi davanti, sui social network, foto di giovani militanti del Pd in piazza che fanno propaganda per il No al referendum sulla separazione delle carriere. Sono foto, dunque non c’è audio, ma posso immaginare gli argomenti e il calore con cui sostengono la posizione del partito. Io, al contrario di loro, sono talmente equidistante che non andrò a votare, non potendo ottenere la sconfitta di entrambi gli schieramenti (per me due diverse forme di populismo giustizialista). Qualora il Pd tornasse mai al governo, mi domando però cosa direbbero a quei ragazzi i tanti dirigenti che oggi li incoraggiano, li applaudono e li fotografano orgogliosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I giovani per il No al referendum, e il populismo giustizialista del Pd

Approfondimenti su Giovani Pd

Calenda attacca duramente i video pubblicati da Pd e FdI, definendoli “indecenti” e “infantili”.

Il video pubblicato dal Pd sul referendum ha scatenato molte polemiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovani Pd

