Eugenio Gallavotti presenta il suo nuovo libro, che completa la trilogia degli accessori. Dopo scarpe e borse, questa volta si concentra sui gioielli, raccontandone l’evoluzione attraverso storie, citazioni e curiosità. Il volume è un dizionario dalla A alla Z, ricco di aneddoti e personaggi legati al mondo dei gioielli.

IL LIBRO. Dopo scarpe e borse, il libro completa la trilogia dei principali accessori che il giornalista Eugenio Gallavotti ha scritto: un lessico dalla A alla Z, fitto di storie affascinanti, citazioni, curiosità, personaggi, aneddoti, miti. È un mercato in crescita, con una previsione del + 5,5% da qui al 2030 e sta attirando anche la Generazione Z con gioielli personalizzabili, e-commerce dal clic facile sui social e brand nativi su Tik Tok. Il gioiello però ha una storia lontana e radici profonde che racconta, e soprattutto spiega, Eugenio Gallavotti, giornalista nella moda da sempre e docente universitario, naturalizzato a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I gioielli e la loro evoluzione, lessico illustrato con Gallavotti

