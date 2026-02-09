i giochi per tutti anche senza biglietto

A poche settimane dall’inizio dei Giochi, le piazze della città si popolano di iniziative che fanno da cornice all’evento principale. Gli organizzatori chiamano questa serie di appuntamenti il «FuoriOlimpiadi», e in effetti rappresentano un’altra faccia della manifestazione. Nei giorni di festa, le strade si riempiono di persone che aspettano in fila per prendere gadget, provare sport virtuali o visitare le «Case» dei paesi stranieri. È come una grande festa diffusa, che coinvolge tutti, anche chi non ha il biglietto per gli eventi ufficial

L'avevamo chiamato il «FuoriOlimpiadi», prima che partissero i Giochi, e in effetti il programma di eventi e spazi allestiti dagli sponsor nelle piazze e lungo il «boulevard» a cinque cerchi sta offrendo scene tipiche della settimana del design: lunghe code per accaparrarsi i gadget, per provare sport virtuali, per visitare le «Case» dei paesi stranieri. E piace seguire in gruppo le gare degli azzurri: ieri al maxischermo in piazza del Cannone si è tifato forte per Goggia e Brignone. Bob virtuale, tour tra le "Houses" e masterclass contro l’obesità. I simulatori sportivi vanno per la maggiore, si possono testare al «Fan Village» in piazza del Cannone al padiglione di legno realizzato da «Omega» in piazza San Babila, dove i visitatori possono immergersi in spettacolari salti di sci freestyle o sedersi all'interno di un vero bob olimpico e vivere l'adrenalina della discesa (virtuale(. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

