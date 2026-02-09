I Giochi olimpici delle donne

Dopo l’inaugurazione ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina, si torna a parlare di sport reale. Le competizioni sono già cominciate, ma l’attenzione si sposta su quello che succede dietro le quinte, lontano dal grande palco. È il momento di osservare con attenzione le storie di atlete, allenatori e organizzatori, senza lasciarsi coinvolgere troppo dal rumore delle cerimonie. Quello che conta ora è il campo, le sfide vere, quelle che si giocano giorno dopo giorno.

Il giorno dopo l'inaugurazione dei Giochi di Milano-Cortina allontaniamoci di un passo dal cerimoniale, abbassiamo il volume della musica e torniamo a fare quello che la letteratura sportiva fa meglio della retorica: guardare di lato. Federica Seneghini con Marco Giani, " Grazia " (Solferino, 2026) e Antonella Stelitano con Adriana Balzarini, " Le donne di Cortina 1956 " (Minerva, 2025) raccontano due storie che non coincidono con l'epica ufficiale, ma costituiscono la struttura portante dello sport, in questo caso femminile, olimpico e invernale del nostro paese. Grazia non è un romanzo ispirato a una storia vera, raccontata con leggiadria, e che usa il pattinaggio artistico come grammatica del Novecento.

