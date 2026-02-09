I filosofi dal Festival di Ischia | Allarme per la libertà tecnocrazie feudali minaccia per il mondo

Questa mattina sono state aperte le iscrizioni al Festival internazionale di Filosofia di Ischia, che si terrà fino al 27 settembre nel Castello Aragonese. Sono centinaia i partecipanti pronti a discutere di libertà e di come le tecnocrazie feudali possano mettere a rischio il mondo. L’evento si preannuncia ricco di incontri e dibattiti, con filosofi che avvertono: bisogna stare attenti alle nuove forme di potere digitale.

Si sono aperte le iscrizioni al Festival internazionale di Filosofia di Ischia che si concluderà il 27 settembre presso il Castello Aragonese. La “Libertà” è il tema scelto per quest’anno. Un tema di strettissima attualità rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. Attesi sull’isola Verde 120 studiosi provenienti da tutto il mondo. Fausto Bertinotti: «I mostri occupano la scena mondiale. Dagli USA guidati da Trump si alza un’onda tecnofeudale». Vito Mancuso: «Il vero limite della nostra libertà non sono gli altri ma il nostro ego». “Libertà. Si può essere liberi insieme?”, è questo il tema della dodicesima edizione del Festival internazionale di Filosofia «IN-Philosophy Festival» che si concluderà il 27 settembre al Castello Aragonese nell’isola d’Ischia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tre grandi filosofi offrono strumenti utili per interpretare il mondo contemporaneo, caratterizzato da complessità e contraddizioni crescenti.

