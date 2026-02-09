Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono piene di droni. Sono ovunque, sorvolano le gare, riprendono dall’alto e creano un’atmosfera moderna. Ma non tutto fila liscio. I droni sono rumorosi e, a volte, finiscono per schiantarsi. È la prima volta che i droni vengono usati così intensamente alle Olimpiadi, e gli organizzatori si rendono conto che ci sono ancora problemi da risolvere.

Le olimpiadi diffuse di Milano-Cortina passeranno alla storia come le Olimpiadi dei droni. Mai nella storia delle trasmissioni olimpiche sono stati usati in modo così massiccio. Il Cio presenta i droni come un’evoluzione dello spettacolo. I team tecnici affermano che il sistema è maturato. La direzione sportiva afferma che gli atleti sono stati consultati prima del lancio. Il pubblico rimane diviso tra chi celebra il senso di velocità e vicinanza e chi, soprattutto, non riesce a smettere di sentire il ronzio costante di una telecamera che non si limita più a guardare dall’esterno. Ne parla Inside The Game. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I droni sono dappertutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma sono rumorosi e talvolta si schiantano

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sandro e Paolo Montefusco, originari di Carmiano, hanno rappresentato l’Italia in due Olimpiadi nella classe 470, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali.

Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

