I Cavalieri Osj Malta offrono la cera a Sant’Agata

Martedì mattina a Catania, sotto un cielo senza nuvole, i Cavalieri Osj Malta si sono riuniti per una cerimonia di devozione a Sant’Agata. In un’atmosfera semplice e intensa, hanno portato la cera come gesto di rispetto e fede, in occasione della tradizionale offerta alla Santa Patrona della città. La scena si è svolta nel rispetto delle consuetudini, con i partecipanti che hanno dimostrato vicinanza e solidarietà alla loro storia religiosa.

Catania - Sotto il cielo terso della città dell'elefante, martedì mattina in un'atmosfera intrisa di sacro fervore, il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri OSJ Malta ha rinnovato il proprio atto di devozione alla Santa Patrona in occasione della solenne offerta della cera.

