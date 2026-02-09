Human Nature torna a Roma con il suo show tributo a Michael Jackson. Lunedì 9 febbraio, l’Auditorium della Conciliazione ospita di nuovo questa produzione, considerata tra le più prestigiose al mondo. Gli appassionati potranno rivivere le hits del Re del Pop, ascoltando performance fedeli e coinvolgenti. La band promette di regalare un’ora e mezza di spettacolo, tra musica, luci e coreografie che ricostruiscono l’atmosfera dei concerti originali. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra i fan italiani.

Human Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale, finalmente torna in Italia, lunedì 9 febbraio a Roma, Auditorium della Conciliazione. Il tour è organizzato e prodotto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Human Nature Live Show è la più grande produzione al mondo dedicata a Michael Jackson. È un coinvolgente progetto musicale, nato oltre 13 anni fa. Dopo una meticolosa ricerca di talentuosi musicisti, ballerini e coristi, e aver individuato un frontman unico che potesse ricreare l’illusione di Michael sul palco e dopo essersi esibiti sui palchi dei più grandi teatri d’Italia e d’Europa, sono stati riconosciuti come il miglior tributo al Re del Pop al mondo e hanno anche ricevuto apprezzamenti per il loro lavoro dalla famiglia Jackson.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Human Nature

La prima domenica del mese porta una buona notizia agli appassionati di cultura e non solo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Human Nature - Gabriela Villanueva, la Michael Jackson de YO SOY

Ultime notizie su Human Nature

Argomenti discussi: Torna a Firenze Human Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson; Elicia Baresi intervista Alessandro Sabbatini, musicista e ideatore dello spettacolo Human Nature Live Show - Radio Bruno; SPETTACOLO, musica e star system. Roma, Auditorium della Conciliazione: Human Nature Live Show, tributo a Michael Jackson; Human Nature Live Show all'Auditorium della Conciliazione.

Human Nature Live Show: tributo a Michael JacksonHuman Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale, finalmente torna in Italia, lunedì 9 febbraio a Roma, Auditorium della Conciliazione Human Nature Live ... funweek.it

Michael Jackson, torna a Firenze lo spettacolo dedicato al Re del PopIl 10 febbraio al Teatro Cartiere Carrara ... msn.com

Ieri sera ho avuto il piacere di fare la regia con la Gullocam ad uno spettacolo incredibile...HUMAN NATURE,omaggio internazionale al re del pop Michael Jackson...interpretato in maniera eccezionale da Miguel Concha. Posso assicurarvi che le riprese sono facebook