Human Nature Live Show | tributo a Michael Jackson

Human Nature torna a Roma con il suo show tributo a Michael Jackson. Lunedì 9 febbraio, l’Auditorium della Conciliazione ospita di nuovo questa produzione, considerata tra le più prestigiose al mondo. Gli appassionati potranno rivivere le hits del Re del Pop, ascoltando performance fedeli e coinvolgenti. La band promette di regalare un’ora e mezza di spettacolo, tra musica, luci e coreografie che ricostruiscono l’atmosfera dei concerti originali. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra i fan italiani.

Human Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale, finalmente torna in Italia, lunedì 9 febbraio a Roma, Auditorium della Conciliazione. Il tour è organizzato e prodotto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Human Nature Live Show è la più grande produzione al mondo dedicata a Michael Jackson. È un coinvolgente progetto musicale, nato oltre 13 anni fa. Dopo una meticolosa ricerca di talentuosi musicisti, ballerini e coristi, e aver individuato un frontman unico che potesse ricreare l’illusione di Michael sul palco e dopo essersi esibiti sui palchi dei più grandi teatri d’Italia e d’Europa, sono stati riconosciuti come il miglior tributo al Re del Pop al mondo e hanno anche ricevuto apprezzamenti per il loro lavoro dalla famiglia Jackson.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

