Horizon | sviluppo spin-off cooperativo ritarda il sequel Aloy attende nuove risorse da Guerrilla Games

Guerrilla Games ha deciso di mettere in pausa i lavori sul sequel di Horizon per dedicarsi a uno spin-off cooperativo, Horizon Hunters Gathering. Il team ha spostato tutte le risorse su questo progetto, lasciando in stand-by Horizon 3, che quindi potrebbe arrivare con un certo ritardo. Gli appassionati della saga dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire cosa succederà ad Aloy.

L’attesa per Horizon 3 si protrarrà a lungo, poiché Guerrilla Games ha concentrato la maggior parte delle proprie risorse sullo sviluppo di Horizon Hunters Gathering, uno spin-off cooperativo in stile Monster Hunter. La conferma giunge dall’insider Jason Schreier, che ha rivelato come il team olandese stia prioritariamente lavorando a questa nuova esperienza, ritardando significativamente l’arrivo del sequel principale della saga di Aloy. Questa decisione strategica da parte di Sony mira a diversificare l’IP di Horizon ed esplorare nuovi segmenti di mercato. La notizia, emersa in seguito a speculazioni e leak online, ha generato un’ondata di reazioni tra i fan della serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Horizon HunterGathering

Guerrilla Games ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuovo gioco cooperativo tattico ambientato nell’universo di Horizon.

Guerrilla Games conferma che continuerà a sviluppare giochi single player, rispondendo alle polemiche sul crescente focus di Sony sui giochi live service.

