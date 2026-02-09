Horizon 3 non sarà annunciato a breve ecco il motivo

La casa di sviluppo Guerrilla Games ha deciso di rallentare i tempi di uscita di Horizon 3. L’obiettivo ora è dedicarsi a Horizon Hunters Gathering, uno spin-off cooperativo che richiede più risorse. Per questo motivo, il terzo capitolo della saga non arriverà a breve.

Il futuro della saga videoludica di Horizon si delinea più complesso del previsto. Guerrilla Games, lo studio olandese dietro a Horizon Forbidden West, ha concentrato la maggior parte delle sue risorse sullo sviluppo di Horizon Hunters Gathering, un nuovo spin-off cooperativo, ritardando significativamente l’arrivo di Horizon 3. La notizia, confermata da fonti interne all’industria, suggerisce una strategia di diversificazione da parte di Sony, con l’obiettivo di esplorare nuovi mercati e modelli di gioco, ma solleva interrogativi sulla direzione futura della celebre IP. L’annuncio di Horizon Hunters Gathering, un titolo ispirato a Monster Hunter, aveva già destato curiosità tra i fan.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo l’annuncio di Horizon Hunters Gathering, molti fan si sono chiesti quando arriverà il prossimo capitolo della serie.

