Hockey ghiaccio femminile | la Germania batte la Francia ma solo ai supplementar

La Germania ha battuto la Francia ai supplementari nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita è stata combattuta fino all’ultimo istante, con le due squadre che si sono alternate in testa nel punteggio. Alla fine, sono stati i tedeschi a prevalere, anche se la vittoria è arrivata solo dopo i supplementari. La squadra tedesca ha festeggiato, ma senza esagerare, consapevole di aver conquistato una vittoria importante in una sfida molto equilibrata.

La Germania esulta, ma senza alzare troppo le braccia al cielo nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le teutoniche infatti hanno avuto la meglio per 2-1 sulla "Cenerentola" Francia, nel Girone B, ma soltanto ai supplementari. LA CRONACA. La gara inizia con le tedesche subito ad assaltare la porta francese. Le transalpine per contenere l'impatto delle avversarie commettono un mare di infrazioni difendendo praticamente tutto il primo periodo in inferiorità. Il gol dell'1-0 per la Germania arriva a 35? dall'intervallo con Kluge che griffa il vantaggio teutonico.

