Hertha BSC-Friburgo martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:45 si gioca la sfida tra Hertha BSC e Friburgo, valida per i quarti di finale di DFB Pokal. La partita si svolge allo stadio dell’Hertha, con i padroni di casa che cercano di avanzare nel torneo. Entrambe le squadre si presentano con formazione ufficiale e pronti a darsi battaglia. Gli appassionati sono curiosi di vedere chi si imporrà in questa gara secca.
Quarti di finale di DFB Pokal che vedono in questa terza gara l’Herta BSC impegnato in casa contro il Friburgo di Schuester. L’Alte Dame da 3 anni cerca di riemergere dalla Bundesliga2, con la solita programmazione approssimativa e tanta incertezza a livello societario. Tocca al tecnico Leitl, ex Greuther Fuerth, cercare di riequilibrare il tutto e per il momento la squadra è di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Hertha BSC Friburgo
Ultime notizie su Hertha BSC Friburgo
