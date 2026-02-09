Hertha BSC-Friburgo martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca il quarto di finale di DFB Pokal tra Hertha BSC e Friburgo. L’incontro si tiene alle 20:45 all’Olympiastadion di Berlino. L’Herta cerca di avanzare in coppa, mentre il Friburgo vuole confermare il buon momento. Le formazioni sono pronte, e i tifosi si preparano a vivere un match aperto.

Quarti di finale di DFB Pokal che vedono in questa terza gara l'Herta BSC impegnato in casa contro il Friburgo di Schuester. L'Alte Dame da 3 anni cerca di riemergere dalla Bundesliga2, con la solita programmazione approssimativa e tanta incertezza a livello societario. Tocca al tecnico Leitl, ex Greuther Fuerth, cercare di riequilibrare il tutto e per il momento la squadra è di.

