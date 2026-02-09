Herbert Ballerina lascia lo studio di Affari Tuoi così | Io ho una cosa…

La puntata di domenica 8 febbraio di Affari Tuoi si è aperta con il solito ritmo veloce e un tocco di ironia. Stefano De Martino ha condotto la trasmissione senza grandi sorprese, mentre Herbert Ballerina ha lasciato lo studio dicendo: “Io ho una cosa…”. La scena ha catturato l’attenzione, lasciando i telespettatori curiosi su cosa succederà nei prossimi episodi.

La puntata di domenica 8 febbraio di Affari tuoi, in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, si è aperta come tante altre, tra ritmo serrato, ironia e quella leggerezza che da mesi accompagna il nuovo corso del programma. Eppure, fin dai primi minuti, l’atmosfera lasciava intuire che qualcosa sarebbe andato oltre il copione abituale, complice una presenza ormai diventata centrale nello studio. Al centro della scena, ancora una volta, Herbert Ballerina, nome d’arte del comico Luigi Luciano. Fin dall’ingresso, ha sfoderato il suo repertorio surreale, presentandosi come “poligrotta” appassionato di grotte e lanciando l’ennesima invenzione destinata a restare nella memoria del pubblico, il “pesce sulgelato”, un improbabile pesce infilato su un cono gelato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Herbert Ballerina

Durante la puntata di domenica 8 febbraio di “Affari tuoi”, Herbert Ballerina, il comico Luigi Luciano, ha lasciato improvvisamente lo studio durante la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1.

Durante una recente partecipazione a La Volta Buona, Stefano De Martino ha commentato con tono ironico una battuta rivolta a Herbert Ballerina, suo collaboratore in Affari Tuoi.

Ultime notizie su Herbert Ballerina

