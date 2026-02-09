Chloé Zhao torna al cinema con un film che tocca le corde più intime.

Negli sconfinati spazi del sentire, Chloé Zhao ha ritrovato la sua anima. Hamnet è un sussurro al cuore, profondo e potente, ma incredibilmente delicato nel rappresentare il lutto e il suo fantasma. Vive di strutture e strati, questa splendida creatura, che nasce dall’amore e si chiude con un’apoteosi della percezione femminile. Il film che adatta il romanzo di Maggie O’Farrell è prima di tutto la storia di due giovani in amore: un intreccio d’arte e d’esistenze che procede per immagini, sensazioni, risonanze emotive. Tutto partendo dall’assunto che Hamnet e Hamlet potrebbero tranquillamente essere dei nomi intercambiabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hamnet: oltre il dolore, liberi di rifiorire

Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare.

Chloé Zhao torna a parlare del suo lavoro e di come affronta il dolore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

