Hamnet | oltre il dolore liberi di rifiorire
Chloé Zhao torna al cinema con un film che tocca le corde più intime.
Negli sconfinati spazi del sentire, Chloé Zhao ha ritrovato la sua anima. Hamnet è un sussurro al cuore, profondo e potente, ma incredibilmente delicato nel rappresentare il lutto e il suo fantasma. Vive di strutture e strati, questa splendida creatura, che nasce dall’amore e si chiude con un’apoteosi della percezione femminile. Il film che adatta il romanzo di Maggie O’Farrell è prima di tutto la storia di due giovani in amore: un intreccio d’arte e d’esistenze che procede per immagini, sensazioni, risonanze emotive. Tutto partendo dall’assunto che Hamnet e Hamlet potrebbero tranquillamente essere dei nomi intercambiabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Hamnet oltre il dolore
Il dolore che trasformò Shakespeare: di cosa parla Hamnet, il film che si prepara a sbaragliare gli Oscar
Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare.
Chloé Zhao: «Sul set di Hamnet abbiamo ballato per sopravvivere al dolore. La neurodivergenza è stigmatizzata, ma può diventare un super potere»
Chloé Zhao torna a parlare del suo lavoro e di come affronta il dolore.
Ultime notizie su Hamnet oltre il dolore
Argomenti discussi: Hamnet, in cerca della luce oltre il dolore: incontro con Jessie Buckley; Hamnet, recensione del film ora al cinema: un ritratto prodigioso sulla maternità e l’amore oltre il dolore; Hamnet di Chloé Zhao, il dolore che si trasforma in cinema. Recensione; Hamnet: Nel nome del figlio Recensione, sviscerare il dolore.
Hamnet , recensione del film ora al cinema: un ritratto prodigioso sulla maternità e l’amore oltre il doloreDal 5 febbraio è al cinema Hamnet, il film di Chloé Zhao tratto dall'omonimo romanzo scritto da Maggie O’Farrell: un racconto di scoperta tra dolore e amore ... vogue.it
Hamnet, in cerca della luce oltre il dolore: incontro con Jessie BuckleyHa vinto già molti premi ed è la favorita per l'Oscar alla miglior attrice protagonista. La sua interpretazione ha commosso e conquistato a ogni latitudine. Jessie Buckley è la protagonista insieme a ... comingsoon.it
HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO Una storia che ti toccherà nel profondo. Candidato a otto Premi Oscar® e vincitore del Golden Globe® come Miglior Film Drammatico, Hamnet - Nel nome del figlio è in programmazione nelle nostre sale. Oltre alla progra facebook
Dal 5 febbraio è al cinema Hamnet, il film di Chloé Zhao tratto dall'omonimo romanzo scritto da Maggie O’Farrell: un racconto di scoperta tra dolore e amore x.com
