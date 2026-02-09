Durante la finale NFL 2026, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme. La presenza dei due celebrità ha catturato l’attenzione di tutti, tra sguardi curiosi e foto scattate di nascosto. È un ritorno pubblico che si fa notare, in un evento che già offre tanto spettacolo sul campo.

Roma, 9 febbraio 2026 – Un Super Bowl già ricco di spettacolo – tra musica, sport e trailer cinematografici – ha riservato anche una sorpresa sul fronte gossip: Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme durante la finale NFL 2026. I due, già oggetto di indiscrezioni di coppia nelle scorse settimane, hanno assistito alla partita fianco a fianco in una suite del Levi’s Stadium di Santa Clara, con video e foto che hanno subito fatto il giro dei social. Un’apparizione che scatena i rumor. La presenza di Kardashian e Hamilton al Super Bowl LX è stata ripresa dalle telecamere e dai cellulari dei fan: nei video virali si vedono i due seduti l’uno accanto all’altra, sorridenti e impegnati in conversazioni mentre la partita tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots va avanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hamilton e Kardashian al Super Bowl: un ritorno pubblico che non passa inosservato

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Ultime notizie su Super Bowl 2026

