Guspini Fortzis seu fiuda di Giuseppe Cireddu è la migliore opera del 37° Dicembre Teatrale Guspi

Guspini si prepara a festeggiare il teatro sardo. La manifestazione si è conclusa con il riconoscimento a “Fortzis seu fiuda” di Giuseppe Cireddu, scelta come miglior opera della 37ª edizione del Dicembre Teatrale Guspinese. La città ha accolto con entusiasmo questa kermesse dedicata alla scena in lingua sarda, confermando il ruolo centrale del teatro locale.

Guspini celebra il teatro sardo: "Fortzis seu fiuda" trionfa al 37° Dicembre Teatrale. Guspini, nel cuore della Sardegna, ha vissuto una settimana intensa dedicata al teatro in lingua sarda con la conclusione della 37ª edizione del Dicembre Teatrale Guspinese. L'evento, che si è tenuto nel febbraio 2026, ha visto incoronare "Fortzis seu fiuda" di Giuseppe Cireddu come migliore opera in concorso, un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico presente. La rassegna, organizzata dalla compagnia "Filodrammatica Guspinese", ha rappresentato un momento di forte aggregazione culturale e un'importante vetrina per le produzioni teatrali regionali.

