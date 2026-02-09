Gus Kenworthy minacciato di morte dopo la mia protesta anti-ICE

Gus Kenworthy, lo sciatore statunitense, ha ricevuto minacce di morte sui social dopo aver criticato le politiche di Trump e aver protestato contro l'immigrazione con una scritta sulla neve. L'atleta ha raccontato di aver ricevuto messaggi violenti e insultanti, che lo hanno messo in agitazione prima di competere nella sua quarta Olimpiade a Milano-Cortina. La sua protesta ha scatenato reazioni forti, sia a favore che contro, ma ora si trova a dover affrontare anche questa minaccia personale.

AGI - Lo sciatore freestyle Gus Kenworthy, vincitore di una medaglia d'argento per il Team USA nel 2014 nello slopestyle, ha denunciato di aver ricevuto messaggi "orribili" con insulti e minacce di morte dopo le sue critiche alle politiche di Donald Trump e la foto postata con la scritta fatta sulla neve con la sua urina per protestare contro l' ICE prima della sua quarta corsa olimpica a Milano-Cortina. "Gente che mi diceva di suicidarmi, mi minacciava, desiderava vedermi rompermi un ginocchio o il collo durante la mia gara, mi insultava. è folle", ha raccontato sui social il 34enne atleta originario dell'Essex (è nato da madre inglese e padre americano) che ha gareggiato per gli Usa ai Giochi di Sochi e PyeongChang prima di annunciare nel 2019 che avrebbe iniziato a sciare per la sua nazione natale.

