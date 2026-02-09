GUIDA TV 9 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Questa sera le principali reti televisive si sfidano tra serie, film e talk show. Su Rai1 va in onda la nuova stagione di
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Cuori 3 1ªTv XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 20:50 22:55 Pattinaggio di Figura Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica What They Had Talk Show Film Canale 5 21:50 00:40 Taratata new Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 23:45 Taken 3: L’Ora della Verità Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Simone Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
