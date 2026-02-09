La Juventus si ferma sul pareggio 2-2 contro la Lazio, ma il vero motivo di polemica riguarda l’arbitro Guida. Durante la partita, non ha fischiato un calcio di rigore dopo un contatto tra Gila e Cabal, scatenando le proteste dei tifosi bianconeri. La decisione ha sollevato dubbi e tensioni, con alcuni che accusano l’arbitro di voler rendere più difficile la corsa alla Champions per la squadra di Allegri. La scena si è infiammata sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre la Juventus

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, ma a far polemica è stata una decisione dell’arbitro Guida, che su un contatto tra Gila e Cabal, non ha assegnato un calcio di rigore ai bianconeri. Juventus-Lazio, mediocre la valutazione all’arbitro Guida e si scatenano i social. Il Corriere dello Sport dà voto 5 e mezzo all’arbitro: La porta a casa con qualche difficoltà. Pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juvem, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini è giallo). Sull’azione del gol annullato a Koopmeiners, la Juve ha protestato per il contatto tra Gila e Cabal in area di rigore della Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guida (che non vuole arbitrare il Napoli) scatena le polemiche degli juventini: “Vogliono complicarci la corsa alla Champions”

