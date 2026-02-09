Guarda guarda! L’esplosione e gli arresti | l’assalto show del furgone portavalori a Brindisi – Il video

Questa mattina un furgone portavalori è stato preso di mira lungo la statale 613 tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano. I ladri hanno fatto esplodere il blindato e hanno tentato di portare via il denaro, creando scompiglio sulla strada. La scena è diventata un vero e proprio show, con testimoni che hanno assistito a un’esplosione e a un tentativo di furto che si è concluso con alcuni arresti. La polizia è subito intervenuta, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli di quanto accaduto.

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all’altezza di Tuturano. Durante l’azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri, che non avrebbe portato al ferimento di nessuno dei protagonisti. Per fermare il mezzo, appartenente alla società Btv del gruppo Battistolli, un commando di almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti utili a simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, il gruppo non è riuscito a portare a termine la rapina.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto a furgone portavalori sulla Lecce-Brindisi, l’esplosione del veicolo e il blitz in diretta – Video Questa mattina sulla Lecce-Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, vicino a Tuturano. Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: i malviventi armati e l'esplosione del furgone Questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi un gruppo di malviventi ha assaltato un furgone portavalori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: La marmotte inserite nella fessura e poi l'esplosione: le immagini degli assalti ai bancomat; The Beatles: pubblicati alcuni scatti del cast durante le riprese dei biopic (e Londra si trasforma nella New York del 1964). Guarda le foto; La lotta quotidiana dei pm tra giovani sempre più violenti e boss pronti a tutto: È questa l'emergenza; India, esplosione in una miniera di carbone: almeno 18 lavoratori morti. Torta Arlecchino Tagliala… e guarda l’interno Un’esplosione di colori dentro una torta soffice come una nuvola Effetto WOW garantito Troverai il link alla video ricetta nei commenti facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.