Grosso non si abbatte | Buono l’inizio gara

Dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta, il tecnico del Sassuolo, Grosso, non si dà per vinto. “Buono l’inizio gara”, dice, e non nasconde che l’avvio della squadra è stato positivo, anche se non è bastato. I neroverdi hanno avuto un buon momento nei primi 10 minuti, ma poi la capolista ha preso il sopravvento, dimostrando la sua superiorità. La squadra di Grosso prova a mantenere la fiducia, anche se il risultato finale lascia spazio a qualche recriminazione.

I motivi su cui recriminare, dopo un match del genere perso con un passivo così alto, sono due. Il primo è quell'avvio, breve ma intenso, che il Sassuolo non ha saputo capitalizzare appieno, dando poi modo al la capolista di far valere una superiorità in discussione giusto 10'. Il secondo l'espulsione di Matic, che toglierà il regista serbo a Grosso almeno per la prossima gara. Al secondo si penserà, al primo è giusto pensare nel dopogara, e l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso non si sottrae, parlando di una partita "ricca di spunti sui quali riflettere. E, nonostante il risultato, mi fornisce anche di qualcosa di positivo su cui ragionare".

