Questa notte a Calcinaia una grossa frana ha bloccato la strada principale, la via Francesca. La terra e i piccoli alberi si sono riversati sulla carreggiata, intrappolando un’auto che si trovava nel mezzo. I residenti hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati subito per mettere in sicurezza la zona e verificare eventuali danni o altre situazioni di rischio. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada resta chiusa in attesa di interventi di bonifica.

Calcinaia (Pisa), 9 febbraio 2026 – Maxi frana a Calcinaia sulla via Francesca: l’allarme è scattato la scorsa notte fra mezzanotte e l’una quando il movimento franoso ha portato sulla Provinciale terra e piccoli alberi. Un’auto è rimasta bloccata dai detriti: per fortuna il conducente è rimasto illeso. Maxi frana sulla Provinciale a Calcinaia (Pisa) Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’autovettura dai detriti e messo in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Bientina e Santa Maria a Monte e i tecnici della Provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grossa frana a Calcinaia, auto rimane bloccata fra i detriti

Approfondimenti su Calcinaia Frana

Ieri mattina, sulla strada di Campocecina, si è verificata una frana che ha causato il distacco di un masso dalla parete a fianco della carreggiata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calcinaia Frana

Grossa frana a Calcinaia, auto rimane bloccata fra i detritiCalcinaia (Pisa), 9 febbraio 2026 – Maxi frana a Calcinaia sulla via Francesca: l’allarme è scattato la scorsa notte fra mezzanotte e l’una quando il movimento franoso ha portato sulla Provinciale ... lanazione.it

Frana sulla strada, auto travolta dai detritiCALCINAIA: Terra e alberi si sono riversati sulla Provinciale Francesca, chiusa al traffico. In trappola una vettura che transitava in quel momento ... toscanamedianews.it

AVVISO A causa di una grossa frana che invade la carreggiata e’ stata chiusa la SP61 nel tratto Belsito -Paterno Calabro . I mezzi della Provincia sono già al lavoro per poter ripristinare la viabilità ma le avverse condizioni meteorologiche ne r facebook

NUOVA FRANA A CETARA, CHIUSA SS163 AMALFITANA È al momento chiusa, in entrambi i sensi di marcia, la strada statale 163 l’arteria di collegamento della costiera amalfitana a causa di una grossa frana che si è verificata in località Fuenti nel territorio.. x.com