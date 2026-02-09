Gioia Tauro esprime solidarietà al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo le intimidazioni che hanno scosso la città nel fine settimana. La sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha condannato pubblicamente gli atti e dimostrato vicinanza al primo cittadino napoletano in un momento difficile.

Napoli sotto pressione: la solidarietà di Gioia Tauro al sindaco Manfredi. La solidarietà espressa da Gioia Tauro, attraverso la sua Sindaca e Presidente ANCI Calabria, Simona Scarcella, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rappresenta un segnale forte di condanna per gli atti intimidatori che hanno scosso la città partenopea nel fine settimana del 7 febbraio 2026. Gli eventi, che hanno visto la comparsa di scritte offensive e minacciose indirizzate al Sindaco Manfredi a seguito di manifestazioni, hanno trasformato un momento di dissenso in una preoccupante escalation di aggressività. La cronologia degli eventi, seppur al momento ancora parzialmente definita, ricostruisce una situazione di crescente tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Giunta comunale di Napoli si schiera compatta a fianco del sindaco Gaetano Manfredi, colpito da intimidazioni durante una manifestazione a Bagnoli.

Gravi intimidazioni al Sindaco di Napoli, solidarietà da Gioia Tauro: le parole dell’Avvocato Scarcella, Presidente AnciIl Presidente ANCI Calabria e Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, esprime la sua più ferma condanna per i gravi atti di intimidazione verificatisi nella giornata di sabato 7 febbraio 2026 ... strettoweb.com

Scritte minacciose contro il Sindaco di Napoli, solidarietà da Falcomatà: gravi e inaccettabiliEsprimo la mia più ferma e convinta solidarietà al sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte minacciose comparse nelle scorse ore sui muri di Na ... strettoweb.com

