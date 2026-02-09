Gran baldoria labronica domenica 15 febbraio il varietà comico-musicale al Teatro Ablondi

Domenica 15 febbraio il Teatro Ablondi di Livorno ospita un nuovo spettacolo comico-musicale. Dopo il successo del Festival del Vernacolo, il teatro si prepara a far divertire il pubblico con un evento che celebra la tradizione livornese e il buon umore. La serata promette risate e musica, portando in scena un mix di comicità e cultura locale.

Dopo il grande successo riscosso dal Festival del Vernacolo, il Teatro Ablondi si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento all'insegna della comicità e della tradizione livornese. Domenica 15 febbraio, alle 17, torna in scena la Compagnia di Vernacolo Livornese La Carovana, diretta da Alessio.

