GPS 2026 cresce l’attesa per l’ordinanza Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 9 febbraio alle 14 | 30

L’attesa cresce tra i docenti per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali. La piattaforma dovrebbe aprire tra febbraio e marzo, ma ancora non c’è una data ufficiale. Intanto, il QUESTION TIME con Cannas si svolgerà lunedì 9 febbraio alle 14:30, dando forse qualche indicazione in più sui tempi e le modalità dell’aggiornamento. Molti insegnanti restano in attesa di conoscere quando potranno candidarsi o aggiornare la propria posizione.

Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Migliaia di docenti attendono l’apertura della piattaforma, attesa per le prossime settimane. Algoritmo, preferenze, requisiti d’accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026-2028, slitta a marzo l’aggiornamento: le info utili – Rivedi la DirettaIl 2026 sarà l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Una platea numerosa attende ciò che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Ma quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento de ... tecnicadellascuola.it

