Google dipendenti denunciano legami con ice e cbp

Un gruppo di dipendenti Google ha deciso di alzare la voce. In una lettera aperta, chiedono chiarezza e trasparenza sui rapporti tra l’azienda e le agenzie governative come ICE e CBP. La questione è diventata un caso interno, con i lavoratori che si chiedono se i loro progetti vengano usati per scopi controversi. La richiesta di disimpegno si fa sempre più forte, mentre Google cerca di rispondere alle preoccupazioni interne.

questo riepilogo sintetizza la recente iniziativa di un gruppo di dipendenti google che solleva dubbi etici sui legami aziendali con agenzie governative statunitensi, evidenziando richieste di trasparenza e disimpegno. l'oggetto della mobilitazione riguarda in particolare i rapporti con ice e cbp e le conseguenze etiche e sociali di tali collaborazioni. dipendenti google contro legami con ice e cbp. oltre novecento dipendenti hanno firmato una lettera aperta per condannare le azioni recentemente attribuite a ice e cbp, chiedendo a google di rendere pubbliche le sue interazioni con tali enti e di disinvestire da essi.

