Golf Gotterup sale a quota 2 in stagione Prestazione stupenda al WM Phoenix Open

Chris Gotterup si prende la scena al WM Phoenix Open, portando a casa il suo secondo successo stagionale. Dopo aver vinto il Sony Open alle Hawaii, il golfista americano ha disputato una partita eccezionale, dimostrando di essere in grande forma. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati e lo ha confermato come uno dei protagonisti del circuito.

Doppietta personale in stagione per Chris Gotterup che, dopo aver vinto il Sony Open alle Hawaii, fa suo anche il WM Phoenix Open. Lo statunitense ha sbaragliato il giapponese Hideki Matsuyama alla prima buca di playoff e ha conquistato, così, il 4º titolo in carriera sul PGA Tour dopo il Myrtle Beach Classic nel 2024 e lo Scottish Open nel 2025. Con questo titolo Gotterup guadagna 1,728 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Ancora un altro torneo magistrale, tuttavia, per Scottie Scheffler, arrivato ad un solo colpo dai playoff (si è fermato sul -15 totale con uno score nell’ultima giornata di -7). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Gotterup sale a quota 2 in stagione. Prestazione stupenda al WM Phoenix Open Approfondimenti su Gotterup WM Phoenix Open Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open Al termine del primo giro del Phoenix Open, Gotterup si prende la vetta. Golf, Gotterup apre al meglio la stagione. Suo il Sony Open alle Hawaii Chris Gotterup inaugura con successo la stagione 2026 del golf, vincendo il Sony Open alle Hawaii con un punteggio di -16. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gotterup WM Phoenix Open Argomenti discussi: Golf Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open. Golf: Pga Tour, Gotterup vince il Myrtle Beach ClassicIl golfista 24enne americano Chris Gotterup ha ottenuto il suo primo successo in carriere nel Pga Tour, vincendo il Myrtle Beach Classic. Alle sue spalle i connazionali Alistair Docherty e Davis ... ansa.it Everything about Chris Gotterup is a sign of the times in pro golfThis week's Tour winner, Chris Gotterup, has figured into some of the most fascinating elements of the modern, ever-changing PGA Tour. The post Everything about Chris Gotterup is a sign of the times ... msn.com MSP Sardegna - Settore Pallacanestro. Jumbo · Game On. “Three-point" di Daniele Sanna (Phoenix Sport Club) durante il match Open con Gemma Villacidro facebook Il WM Phoenix Open accende il PGA Tour nel deserto dell’Arizona: al TPC Scottsdale tornano Scottie Scheffler (vincitore 2022), Brooks Koepka (2015 e 2021), Xander Schauffele, Viktor Hovland e 11 dei top-20 mondiali. Il celebre “Coliseum” alla 16 e tempera x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.