Goggia dopo il bronzo | Festeggiamenti? Due bicchieri sono doverosi poi però mi concentro per le prossime possibilità di medaglia

Dopo aver conquistato il bronzo in discesa libera, Sofia Goggia si concede due bicchieri per festeggiare. Poi, si mette subito di nuovo al lavoro, pronta per le prossime possibilità di medaglia. La campionessa italiana non nasconde la soddisfazione per aver portato a casa tre medaglie in tre edizioni olimpiche, un risultato che definisce “straordinario”. Ma ora, l’attenzione è già rivolta alle prossime sfide sulla neve.

“Sicuramente essere riuscita a conseguire tre medaglie in discesa libera, in tre edizioni olimpiche consecutive è qualcosa di straordinario, probabilmente ci avrei messo la firma. Alle olimpiadi non è mai scontato, riuscire a fare medaglia, ci sono tanti outsider, le gare sono sempre one shot one kill. Nella complessità sono molto contenta”. Lo ha detto l’azzurra Sofia Goggia a Casa Italia tornando a parlare dela medaglia di bronzo conquistata in discesa libera a Milano-Cortina. “Chiaramente la mia sciata oggi ha avuto delle imperfezioni, soprattutto allo schuss delle Tofane, dove ho perso tanta velocità, però comunque poi nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco, quindi è stata comunque un’ottima discesa, ed è ottimo partire con una medaglia in questa disciplina, bene così in vista anche dalle prossime, sicuramente una bella iniezione di fiducia”, ha aggiunto Goggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa a Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha raccontato cosa le ha detto Alberto Tomba appena ha visto il risultato.

Sofia Goggia conquista il bronzo a Milano-Cortina e si aggiunge alla lista delle grandi campionesse olimpiche.

LA NOSTRA SOFI! Dopo la sua straordinaria impresa, Sofia Goggia è venuta a condividere la sua gioia e a celebrare la medaglia conquistata a #CasaItaliaMiCo2026 Emozioni indimenticabili, destinate a entrare nella storia! #ItaliaTeam #MilanoCortina x.com

