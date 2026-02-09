Il film animato prodotto da Stephen Curry punta a emozionare come un canestro decisivo all’ultimo secondo. Racconta di come, in un mondo di fenomeni, il vero valore sia restare se stessi. La pellicola mette in scena un legame forte tra cinema e sport, senza troppi fronzoli, andando dritto al cuore degli spettatori.

In un mondo di fenomeni la vera normalità è essere se stessi: il film animato prodotto da Stephen Curry arriva dritto a canestro, enfatizzando il legame indissolubile tra cinema e sport. Dream big, sogna in grande. Tuttavia, in un mondo in cui tutti vogliono essere un goat (Greatest Of All Time) la normalità è la vera skill, tanto in campo quanto fuori. Da questo presupposto, e senza scambiare le regole del più classico sport movie, Tyree Dillihay dirige - appunto - Goat, sviluppato dal dipartimento animato di Sony Pictures e prodotto, pensate un po', da Stephen Curry. La stella dei Golden State Warriors è, tra l'altro, sempre più inquadrato nel cinema americano, avendo firmato la co-regia di un cortometraggio (The Baddest Speech Writer of All) vincitore al Sundance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GOAT - Sogna in grande, recensione: emozionante come uno stepback all'ultimo secondo

Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’.

Alessandro Florenzi cambia strada e si lancia nel doppiaggio.

Un sabato da ricordare per il nostro settore Minibasket, ospite dell’anteprima ufficiale del film “GOAT - SOGNA IN GRANDE” proiettata al Cinema Adriano I nostri gruppi Aquilotti e Esordienti hanno vissuto una mattinata da ospiti d’onore tra foto, video, popcorn facebook

