Glovo sotto controllo giudiziario La procura di Milano esonda sui rider

La procura di Milano ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho-Glovo. Il pm Paolo Storari ha preso questa decisione dopo aver esaminato il modo in cui i rider lavorano per la piattaforma. La misura arriva in un momento di tensione tra le autorità e il settore delle consegne a domicilio. Gli investigatori vogliono capire se ci sono irregolarità nei contratti e nelle condizioni di lavoro dei rider. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede più regole e chi difende la libertà di impresa.

Il pm Storari entra a gamba tesa nel mercato del lavoro e si sostituisce al Parlamento. È l'ennesima incursione della magistratura in un terreno che non le compete, quello della regolazione del lavoro nella gig economy Il mondo del delivery fa i conti con il caldo. Glovo ritira il bonus per i rider, Just eat riduce le ore lavorative La procura di Milano entra di nuovo a gamba tesa nel mercato del lavoro. Il controllo giudiziario imposto dal pm Paolo Storari a Foodinho-Glovo per il presunto sfruttamento di circa 40 mila rider, accompagnato dall'ordine di stabilizzarli tutti, non è solo un'iniziativa repressiva: è l'ennesima incursione della magistratura in un terreno che non le compete, quello della regolazione del lavoro nella gig economy.

