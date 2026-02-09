Gli ultimi Tramonti Chiude lo storico ristorante portato a Barcellona dai fratelli spezzini

Dopo 45 anni di attività, Tramonti 1980 chiude i battenti a Barcellona. Lo storico ristorante italiano, situato sulla Diagonal, smette di servire piatti ai clienti. La decisione arriva dopo anni di successi e clienti affezionati, tra vip e turisti. La chiusura segna la fine di un’epoca per il locale portato in città dai fratelli spezzini.

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Dopo 45 anni di onorata attività, è stata chiusa per sempre la saracinesca di Tramonti 1980, il ristorante italiano affacciato sulla Diagonal di Barcellona – al civico 501 – che aveva saputo catturare tanto i palati vip che quelli di residenti e turisti, diventando un punto di riferimento nella città catalana. Dietro la storia di questo tempio del gusto c’è quella di tre fratelli originari di Biassa: Franco, Giuliano e Anna Lombardo, che hanno voluto omaggiare le loro origini con il nome del locale, richiamando la località costruita da tanti compaesani a picco sul mare fatta di rustici, terrazzamenti e una bellezza incredibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

