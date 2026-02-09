Giustizia e Pace in Terra Santa | il 14 febbraio l’incontro del cardinale Pizzaballa ad Arezzo

Il 14 febbraio ad Arezzo si tiene un incontro con il cardinale Pierbattista Pizzaballa. L’appuntamento è alle 15 e si concentrerà su temi di pace e giustizia nella regione. L’evento richiama l’attenzione di molte persone interessate a conoscere meglio le questioni di Terra Santa.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Si avvicina l’incontro "Giustizia e Pace in Terra Santa " con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, sabato 14 febbraio alle 15.30 presso la basilica di San Francesco in Arezzo e la sua presenza il giorno seguente per la Madonna del Conforto. Il 14 febbraio il cardinale Pierbattista Pizzaballa, il vescovo Andrea Migliavacca, Franco Vaccari di Rondine e don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, saranno a Rondine. Il 15 febbraio, solennità della Madonna del Conforto, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e il vescovo Andrea Migliavacca, saranno presenti alla Messa della Madonna del Conforto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo si prepara ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che domani terrà una lectio magistralis sulla pace in Terra Santa.

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, insieme a Rondine Cittadella della Pace e alla Caritas diocesana, organizza l’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”.

Terra Santa: il 14 febbraio il Cardinale Pizzaballa ad Arezzo

