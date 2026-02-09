Giuro… Iva Zanicchi la rivelazione sul marito morto spiazza lo studio

Iva Zanicchi ha rotto il silenzio e ha raccontato per la prima volta il dolore per la morte del marito, Fausto Pinna, avvenuta nel 2024. Durante un’intervista, ha ammesso di aver vissuto momenti difficili e di aver trovato forza nel ricordo dell’uomo che le ha dato tanto. La cantante si è aperta davanti alle telecamere, lasciando trasparire tutto il dolore che ancora prova.

Iva Zanicchi è tornata a parlare pubblicamente del dolore per la scomparsa del marito Fausto Pinna, avvenuta nel 2024. Un lutto profondo, difficile da elaborare, che ha segnato la vita della cantante dopo oltre quarant'anni trascorsi insieme. Nonostante la perdita, l'artista ha ritrovato il sorriso e, a 86 anni, continua a lavorare con energia, mantenendo vivo il rapporto con il suo pubblico. Ospite a La volta buona, Zanicchi ha raccontato come il legame con il marito — che chiamava affettuosamente "Pippi" — non si sia mai interrotto. Anzi, parte della forza che dice di avere oggi deriverebbe proprio dalla sensazione di sentirlo ancora accanto a sé, nella quotidianità.

