Giuliano UGL | 300mila italiani si curano all' estero un dato che fa riflettere

Quasi 300mila italiani si sono recati all’estero tra il 2023 e il 2024 per curarsi. Giuliano dell’UGL commenta che questi numeri devono far riflettere sull’efficienza del nostro sistema sanitario. La cifra, che cresce costantemente, indica una fuga di pazienti verso strutture straniere, e solleva interrogativi sulla qualità e l’accessibilità delle cure in Italia.

"I numeri che indicano come quasi 300mila cittadini italiani tra il 2023 e il 2024 si siano recati all'estero per curarsi rappresentano un dato che deve far riflettere sull'attuale organizzazione del nostro sistema sanitario". Lo afferma Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando il fenomeno dell'emigrazione sanitaria emerso negli ultimi anni. "Nonostante l'elevata qualità della medicina italiana e la professionalità degli operatori sanitari – spiega Giuliano – persistono criticità legate soprattutto ai tempi di attesa nel servizio pubblico e ai costi del settore privato, che spingono una parte dei cittadini a cercare soluzioni alternative fuori dai confini nazionali".

