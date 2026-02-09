Giulia Stabille cambia look | è il momento della frangetta a tendina
Giulia Stabile ha deciso di cambiare look. La ballerina si sta preparando per il tour di Rosalia e lo fa anche con un nuovo taglio di capelli. Questa volta ha scelto una frangetta a tendina, un cambio di stile evidente e deciso. I suoi fan la seguono da vicino, curiosi di vederla in questa nuova versione.
Giulia Stabile sarà tra le ballerine del prossimo tour di Rosalia, come si sta preparando? Con un nuovo hair look.🔗 Leggi su Fanpage.it
