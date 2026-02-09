Giulia Stabille cambia look | è il momento della frangetta a tendina

Giulia Stabile ha deciso di cambiare look. La ballerina si sta preparando per il tour di Rosalia e lo fa anche con un nuovo taglio di capelli. Questa volta ha scelto una frangetta a tendina, un cambio di stile evidente e deciso. I suoi fan la seguono da vicino, curiosi di vederla in questa nuova versione.

