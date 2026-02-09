Girovagare | le fotografie di Alessandro Mazzoni tra albe paesaggi e cieli notturni

Da oggi e fino al 30 marzo, la galleria del Centro della Pesa di Riccione apre le porte alla mostra “Girovagare”, la prima personale di Alessandro Mazzoni. Le sue fotografie catturano albe, paesaggi e cieli notturni, trasportando gli spettatori in un viaggio tra luci e colori. Un’occasione per scoprire il talento di un giovane artista che ama esplorare il mondo attraverso l’obiettivo.

Dal 21 febbraio al 30 marzo la galleria del Centro della Pesa di Riccione ospita “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni. L’esposizione verrà inaugurata sabato 21 febbraio alle 16. Chef di professione, abituato al rigore e alla frenesia della cucina, Mazzoni presenta una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Alessandro Mazzoni La notte non più solo per dormire: il fascino dei viaggi sotto i cieli notturni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alessandro Mazzoni Argomenti discussi: Riccione: Girovagare, il viaggio fotografico di Alessandro Mazzoni; A Riccione il racconto fotografico di Girovagare. Riccione: Girovagare, il viaggio fotografico di Alessandro MazzoniDal 21 febbraio al 30 marzo la galleria del Centro della Pesa ospita Girovagare, prima mostra personale di Alessandro Mazzoni. L’esposizione sarà inaugurata ... chiamamicitta.it A Riccione il racconto fotografico di GirovagareDal 21 febbraio al 30 marzo la galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospita Girovagare, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni. L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 21 febb ... newsrimini.it Riccione: “Girovagare”, il viaggio fotografico di Alessandro Mazzoni Dal 21 febbraio al 30 marzo la galleria del Centro della Pesa ospita “Girovagare”, prima mostra personale di Alessandro Mazzoni. L’esposizione sarà inaugurata sabato 21 febbraio alle ore 1 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.