Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera a Bormio, aprendo la combinata a squadre delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha fatto il miglior tempo, 1:51, e si è preso il primo posto. Dopo la gara, ha detto che il suo obiettivo è lasciare Vinatzer libero di sciare senza pensieri.

Giovanni Franzoni ha firmato il miglior tempo nella discesa libera che ha aperto la combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tagliando il traguardo sulla pista Stelvio di Bormio con il tempo di 1:51.80. Il 24enne ha interpretato brillantemente il tracciato su cui ha conquistato la medaglia d’argento un paio di giorni fa e si è lasciato alle spalle i tre temibilissimi svizzeri Alexis Monney (a 17 centesimi), Marco Odermatt (a 0.28) e Franjo Von Allmen (il vincitore della discesa ha chiuso a 0.42). Prestazione di autentico spessore da parte del bresciano, che ha interpretato benissimo la Carcentina (dove sabato fu impreciso, probabilmente lasciando lì il titolo a cinque cerchi) e che nel finale è risultato decisamente più veloce rispetto agli elvetici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni carica Vinatzer: “Voglio solo che scii libero, non deve pensarci”

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni si è piazzato al dodicesimo posto nel superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Giovanni Franzoni si distingue nella Classifica dei Premi FIS, occupando attualmente il secondo posto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

Argomenti discussi: Alex Vinatzer: I Giochi Olimpici in casa sono un sogno per ogni atleta • Sci alpino | Intervista Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutte le gare (e gli appuntamenti) di oggi; Sci, combinata maschile: ecco le coppie degli italiani in gara. Svizzera favorita; La startlist della combinata a squadre di Bormio: Schieder e Franzoni dopo Odermatt nella manche di discesa.

Combinata a squadre, Franzoni miglior tempo dopo la discesa: alle 14 tocca a VinatzerOttimo avvio per gli azzurri in combinata a Bormio. Giovanni Franzoni segna il miglior tempo della manche di discesa, precedendo di 17 centesimi Monney, di 28 centesimi Odermatt e di 42 ... ilgazzettino.it

LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni in testa, alle 14.00 lo slalom con Vinatzer e SalaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Appuntamento alle 14.00 per la seconda manche con gli slalomisti. Per ora è tutto. Grazie per averci ... oasport.it

La commozione dei genitori di Giovanni Franzoni, il giorno dopo il suo argento nella discesa libera. Li ha incontrati Alice Monni a Livigno, nel giorno della prima medaglia azzurra, il bronzo di Lucia Dalmasso nel parallelo di snowboard https://www.rainews.it/t facebook

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com