Giovani Pd della Bassa il nuovo segretario è Christian Feloni

I giovani del Pd della Bassa Modenese hanno scelto il loro nuovo leader. Ieri, a Mirandola, si è svolto il congresso dei Giovani Democratici, dove Christian Feloni, 27 anni e assessore a Finale Emilia, è stato eletto nuovo segretario. La scelta conferma l’attenzione del partito verso i giovani e le realtà della zona.

Il ventisettenne assessore a Finale Emilia guiderà la giovanile: "Ci attende un grande lavoro per rappresentare le idee progressiste e riformiste tra le giovani generazioni" Ieri domenica 8 marzo, presso la sede Pd di Mirandola, si è svolto il Congresso dei Giovani Democratici della Bassa Modenese: Christian Feloni, 27 anni, assessore del Comune di Finale Emilia, è stato eletto nuovo segretario della giovanile. Ora si apre una nuova fase, che dovrà passare certamente attraverso la ricerca di nuove leve da inserire tra le fila della giovanile, in vista delle sfide future che attendono il territorio della Bassa, in primis il referendum sulla giustizia.

