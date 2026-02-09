Giovani Pd della Bassa il nuovo segretario è Christian Feloni

I Giovani Democratici della Bassa Modenese hanno scelto il nuovo leader. Ieri, nel corso del Congresso a Mirandola, Christian Feloni, 27 anni e assessore a Finale Emilia, è stato eletto nuovo segretario. La sua nomina segna un passo importante per il gruppo giovanile del partito.

Ieri domenica 8 marzo, presso la sede Pd di Mirandola, si è svolto il Congresso dei Giovani Democratici della Bassa Modenese: Christian Feloni, 27 anni, assessore del Comune di Finale Emilia, è stato eletto nuovo segretario della giovanile. Ora si apre una nuova fase, che dovrà passare certamente.

