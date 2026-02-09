Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato ieri pomeriggio in pieno centro. Mentre camminava per strada, un uomo lo ha ferito alla coscia con un coltello. Il giovane ha subito chiamato i soccorsi e ha raccontato di aver ricevuto due tagli prima che il aggressore scappasse via. Ora le forze dell’ordine cercano ancora l’autore dell’attacco.

"Mi ha fatto due tagli alla coscia ed è fuggito". È il racconto di uno studente 23enne ai soccorritori, prima, e ai carabinieri dopo. Ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, si trovava sulla pista ciclabile dell’Arno, a Cascina, all’altezza delle scuole medie. Stava passeggiando quando ha visto venirgli incontro un uomo. "Aveva qualcosa in mano". Lì per lì non ha capito quale oggetto fosse. Era un coltello, con cui, arrivato allo stesso punto dell’altro, ha ferito il giovane alla coscia. Due tagli non profondi, per fortuna. Lo studente della zona indossava infatti i pantaloni della tuta - stava svolgendo attività fisica - che lo hanno in parte protetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane aggredito col coltello: "Mi ha fatto due tagli ed è fuggito"

Approfondimenti su Giovane aggredito

Un episodio di violenza si è verificato fuori da una scuola di Sora, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni aggredito con un coltello alla gola.

In un contesto di tensione familiare, Wilma Goich ha chiarito la propria posizione riguardo al rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e il loro nipote.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano, accoltellato studente Bocconi per 50 euro

Ultime notizie su Giovane aggredito

Argomenti discussi: Giovane aggredito col coltello: Mi ha fatto due tagli ed è fuggito; In tre lo accerchiano e lo accoltellano in testa e nell'addome: la brutale violenza nella notte a Milano; Minorenni aggrediscono coetaneo col coltello e lo rapinano, poi girano un video; Studente delle medie minaccia i compagni con un coltellino fai da te.

Ventenne aggredito col machete in centro, spuntano video di altre aggressioniIl ragazzo con il braccio alzato impugna un grosso coltello ed è pronto ad usarlo. L’altro indietreggia. Solo l’ingresso del padrone del locale che dice qualcosa induce l’aggressore ad allontanarsi. rainews.it

Minacciava i genitori da un anno. Giovane ferisce il padre col coltelloHa ferito il padre con un coltello da cucina ed è stato trovato dai carabinieri ancora con l’arma in mano: arrestato e portato in carcere a Cremona. La vicenda si è svolta la sera di Capodanno, quando ... ilgiorno.it

Aggredito un giovane nella notte: il malvivente è riuscito a sottrarre il portafogli e a fuggire. Indagini in corso attraverso le telecamere di sicurezza facebook

#Frosinone I Carabinieri di Sora cercano il giovane che ieri, intorno alle 14, avrebbe ferito con un coltello uno studente 17enne, forse al culmine di una lite, davanti al liceo artistico di Via Lucarelli. Per il giovane aggredito escoriazioni e 10 giorni di prognosi x.com