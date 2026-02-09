Giorno del Ricordo | Monza e la Brianza non dimenticano la tragedia delle foibe

Monza e la Brianza si fermano per ricordare le vittime delle foibe. Oggi, piazze e strade si riempiono di persone che vogliono non dimenticare. In tutta la provincia, scuole, associazioni e cittadini si sono uniti in commemorazioni, con cerimonie semplici e sincere. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di chi ha subito quella tragedia e di chi, nel dopoguerra, ha trovato rifugio in queste terre.

Monza e la Brianza ricordano la tragedia delle Foibe, che ha visto il nostro territorio accogliere nel secondo dopoguerra migliaia di esuli istriani, fiumani e dalmati. Tante le iniziative in programma sul territorio in occasione della Giornata del Ricordo, che si commemora il 10 febbraio.

