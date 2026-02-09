Giorno del Ricordo iniziative nei capoluoghi calabresi

Il 10 febbraio si tiene in tutta la Calabria il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e agli esuli giuliano-dalmati. In diverse città, i partiti di estrema destra come Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale organizzano iniziative per ricordare questa pagina difficile della storia italiana. La giornata si svolge con momenti di commemorazione pubblica, senza grandi cerimonie ufficiali, ma con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo tra i cittadini.

Il Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati, sarà commemorato domani, 10 febbraio, in diverse città calabresi con iniziative promosse principalmente da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Il programma prevede momenti di raccoglimento e deposizione di fiori in luoghi simbolo della regione, con l’obiettivo di mantenere viva la consapevolezza storica su una dolorosa pagina del passato italiano. Crotone si prepara ad onorare la ricorrenza con un appuntamento fissato per le 16:30 in Piazza Martiri delle Foibe, nella Marinella. L’iniziativa è stata organizzata da Gioventù Nazionale Crotone, in collaborazione con il coordinamento cittadino e provinciale di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a partecipare il 10 febbraio alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

Pisa si prepara alle celebrazioni del 10 febbraio.

Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e TajaniDiretta su Rai1. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

Giorno del Ricordo, 10 febbraio 2026: la nota per le scuoleIn vista del 10 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficialmente invitato i dirigenti scolastici e gli uffici regionali a favorire momenti di riflessione e studio per il ... tecnicadellascuola.it

Per il Giorno del Ricordo Martiri delle Foibe la Regione Lazio si colorerà col Tricolore facebook